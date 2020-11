Morre pai dos filhos de Francisco

Francisco José de Camargo, pai de Zezé di Camargo e Luciano, morreu na noite de segunda-feira (23), em um hospital particular em Goiânia (GO). A informação foi confirmada pela assessoria da dupla sertaneja. O corpo, ainda de acordo com a assessoria, será velado a partir das 10h de hoje, e o enterro acontece a partir das 17h no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia (GO).

“Neste momento, diante da partida do pai, os filhos todos de Francisco — Mirosmar José [Zezé], Emmanoel José, Marlene, Wellington, Walter, Welson David [Luciano], Werlei e Luciele entoam justamente esse verso, certos de que a vida não seria nada sem ele e a parceria da mãe, a guerreira dona Helena, que tem amparado os filhos e netos com uma força descomunal.

Francisco, personagem central da cineobiografia da dupla sertaneja, “Dois Filhos de Francisco”, foi submetido a uma cirurgia emergencial no último dia 14, em razão de um sangramento na parte baixa do intestino grosso.