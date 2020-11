Morre pai do vereador Gualter Amado

Morreu este domingo o pai do vereador Gualter Amado, de Americana. Segundo postagem do próprio vereador no facebook, seu pai lutou por 4 meses contra uma doença grave. Mário Walter Amado tinha 77 anos e era eletricitário aposentado da CPFL.

Gualter lamentou a morte do pai e afirmou sentir ‘dor e orgulho’ ao mesmo tempo. Leia. “Quanta dor mas ao mesmo tempo muito orgulho de participar de uma grande história, te amo e sempre te amarei, vá com Deus, até qualquer dia”.

Ele será velado e sepultado em Penápolis- sua cidade natal.

O NM externa os pêsames a familiares e amigos.