Morre pai do vereador Celso Ávila

Morreu nesta quarta-feira o pai do vereador de Santa Bárbara d’Oeste Celso Ávila (PV). O óbito foi registrado às 15:40h do dia 12/05/2021, com 84 anos de idade. Era casado com Sebastiana Meloni de Ávila Bueno, deixando os filhos: Clodomiro e Celso. Início do velório às 10:00h do dia 13.

O filho vereador fez uma homenagem ao pai no facebook.

É meu pai, realmente a vida é uma passagem, toda perda é muito triste e a sua está sendo irreparável. A dor é imensa e ataca o nosso coração; todavia a certeza do seu descanso com o nosso Pai Eterno é o nosso consolo. Descanse em paz, querido pai Waldomiro !!

Sepultamento saindo às 13:00h, do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério Campo da Ressurreição.

Residia no Jardim Conceição em Santa Bárbara d’Oeste.

Nas salas de velórios, público ou particulares, poderão apenas permanecer, concomitantemente, 10 pessoas por sala, observando o distanciamento entre elas, cuja fiscalização ficará a cargo do administrador do local.