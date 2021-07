Morre Orlando Drummond, o eterno Seu Peru

Morreu na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro o ator, humorista e dublador Orlando Drummond aos 101 anos. Em maio, ele foi internado para tratar uma infecção urinária. O artista passou dois meses no hospital Quinta D’Or, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Da velha guarda da dublagem (Scooby-Doo e vários) e do humor (Seu Peru), Drummond deixa um legado enorme a ser apreciado e sempre respeitado.

Drummond, que completou 101 anos em outubro do ano passado, ficou eternizado por dar vida a Seu Peru, no humorístico A Escolinha do Professor Raimundo. Na versão atual do programa o personagem é interpretado por Marcos Caruso e chegou a fazer uma participação especial com encontro dos dois atores vivendo o mesmo personagem.

Em janeiro do ano passado, mesmo debilitado pela idade, ele não deixou de prestigiar o lançamento de sua biografia, Orlando Drummond Versão Brasileira, escrita por Vitor Gagliardo. Ele chegou de cadeira de rodas, sorridente e foi ovacionado pela legião de fãs que fizeram questão de ver de pertinho o artista.

Além de Seu Peru, Orlando dublou personagens famosíssimos da animação como Popeye, Scooby Doo e Vingador (de A Caverna do Dragão), além do extraterrestre ALF, da série ALF, o Eteimoso, um hit dos anos 80.

Orlando era casado desde 1951 com Glória Drummond, com quem teve dois filhos, Orlando Lima Cardoso e Lenita Helena Drummond. O ator e dublador deixa cinco netos (Marco Aurélio Asseff, Michel Asseff Filho e os dubladores Felipe Drummond, Alexandre Drummond, Eduardo Drummond) e três bisnetos, Miguel, Mariah e Malu.