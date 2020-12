Morre médico e colunista Plínio Zabeu aos 87

Morreu nesta quinta-feira (3), o médico ortopedista e colunista de jornais Plínio Zabeu. Ele tinha 87 anos e foi o primeiro especialista de Santa Bárbara d’Oeste e um dos pioneiros em Americana. Ultimamente, estava fragilizado por conta de problemas renais, segundo familiares. Ele recebeu o título de Cidadão Barbarense em 2014, a partir de propositura de iniciativa do vereador Dr. José.

Deixa a esposa Claudette, com quem ficou casado 58 anos. Deixa quatro filhos: o médico José Luis Zabeu e as filhas Cristina, Luciana, também médica, e Rosana. O velório acontece até as 14h no Velório do Cemitério da Saudade e após o corpo será cremado em Limeira.