Morre matriarca evangélica Norma Pessoto

Morreu este sábado uma das maiores matriarcas da comunidade evangélica de Americana. Norma Boaventura Pessoto tinha 89 anos e era mãe de Lilian Levak, esposa do pastor Mirko Levak e de Leonor, esposa do pastor Sillas, da igreja Nazareno central. Também era mãe de Leila Pessotto, ex-secretária de Promoção Social de Americana e de Luciana Pessotto Polido e Leda Márcia Pessotto Dollo.

Norma com a filha Leila Pessoto.

CAUSAS- Norma teria passado mal com o entupimento de três veias. Devido a idade avançada, a cirurgia seria de alto risco. Os rins terminaram por falhar e ela veio a óbito. O velório acontece das 10h as 15 h cemitério da Saudade e depois se encaminha para o cemitério do Parque Gramado.

O NM externa os pêsames aos familiares e a toda comunidade que acompanha a família de Norma.