Morre Manoel, ícone da causa ambiental em Santa Bárbara

Morreu nesta quinta-feira (3), Manoel Alves da Silva, conhecido como Manoel Maranata, aos 82 anos de idade. De uns anos para cá, ele vinha lutando contra um câncer de próstata. Aposentado, Manoel Maranata era uma figura conhecida na cidade e região, defensor do meio ambiente e pastor. Era muito comum vê-lo nos semáforos distribuindo sementes e mudas de árvores nativas, vestido à caráter, com roupa e chapéu verdes, com dizeres: “Você já plantou uma árvore?”.

Baiano de Gandú, Manoel Maranata foi candidato a vereador em Santa Bárbara d’Oeste nas eleições municipais de 2016 pelo PSB e obteve 296 votos. Não há informações sobre velório e sepultamento.

REPERCUSSÃO- Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Manoel Maranata. “Sentiremos sua falta Pastor Manoel Maranata. A morte não é o fim para quem crê. Que Deus o receba com muita alegria, pois não existe outra maneira de lembrar do senhor, alegria que vai fazer falta”, escreveu Fabiane Galani.

“Muito triste e consternado com o falecimento do reverendo Manoel Maranata, um dos grandes pregadores do Evangelho que conheci. Homem inteligente, divertido, espirituoso e antenado com seu tempo e com as coisas que o cercavam. Que Deus conforte os corações de toda a família”, disse Jehozadak Pereira.

“Foi o homem que me levou a Cristo! Um pastor humano, digno, sem igual! Sei que o Senhor está na Glória meu pastor! Sei que está descansando ao lado do Pai! Combateu sim o bom combate! Meus sentimentos a sua família! Meu coração está triste demais!”, afirmou Vilma Rocha.

