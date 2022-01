Morre mãe de Bolsonaro aos 94 anos

Morreu na madrugada desta sexta-feira (21/1) a mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Dona Olinda Bolsonaro, aos 94 anos. Ela estava internada no Hospital São João em Registro, no interior de São Paulo. A notícia da morte foi dada pelo próprio presidente em uma rede social:

“Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento, me preparo para retornar ao Brasil”, disse o presidente.

Na mesma publicação, Bolsonaro fez uma homenagem com um vídeo de fotos da mãe ao lado da família.