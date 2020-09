Morre servidor da Câmara Luiz Tarossi

O funcionário da Câmara de Americana Luiz Augusto Tarossi morreu este sábado. Sua morte foi lamentada por amigos. Segundo o também servidor da Casa Luis Santon, Tarossi vivia recluso mas sempre mandava bons recados via redes sociais e telefone.

TRAGÉDIAS E ALEGRIAS- Segundo Santon, Tarossi foi um bravo, apesar das tragédias. Abaixo o relato do amigo de trabalho, que conta das tragédias e um pouco de Tarossi.

Perdeu um filho de 17 anos, Rafael assassinado barbaramente em frente o Mercado Municipal. Em uma festa de parentes e amigos, perdeu o irmão Ricardo, que mergulhou em um lago e morreu afogado. Tentou superar tudo isso, com muita dedicação no trabalho, prestativo, servidor público da Camara Municipal de Americana.Dedicado e competente mesmo na dor, sorria para os companheiros de trabalho, onde era muito querido… Ultimamente vivia isolado, a mãe Jubeide o irmão Junior, a irmã Cristina morando fora do Brasil. Quieto, não perdia o carisma com os amigos. Todos os dias suas mensagens de bom dia, boa tarde e boa noite. O silêncio nos fez chorar, vai com Deus Gustao, você vai ser recebido de braços abertos. Até um dia amigo… Saudades é o que fica de alguém que não ficou.