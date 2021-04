Morre Levy Fidelix, do Aerotrem

José Levy Fidelix da Cruz, mais conhecido apenas como Levy Fidelix, morreu na noite desta sexta (23). Aos 69 anos, o político estava internado desde março em um hospital particular de São Paulo. Com complicações de uma infecção respiratória, o quadro de saúde do fundador do PRTB piorou nos últimos dias e a sua morte foi constatada por volta das 20h. Ele deixa mulher, a também política Aldinea Rodrigues Cruz, e filha, Lívia Fidelix, que tentou se eleger deputada nas eleições de 2018. A informação foi confirmada por Rodrigo Manga, aliado do político e prefeito de Sorocaba.

Polêmico, o político virou motivo de piada pelas suas incontáveis tentativas frustradas de ter um cargo público. Ele disputou dez eleições em apenas 22 anos, e nunca passou nem perto de conseguir se eleger. A sua última disputa eleitoral foi em 2020, quando tentou se tornar prefeito da cidade de São Paulo e teve apenas 11.960 dos votos, índice que representa apenas 0,22% do total — ele ficou em 11º lugar no pleito, que teve apenas 13 candidatos.