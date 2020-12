Morre Joseph Safra: banqueiro mais rico do mundo

Mas, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, atualizado diariamente pela agência de notícias financeiras de mesmo nome, Safra era o 2º homem mais rico do Brasil e o 101º do mundo, com patrimônio de US$ 17,6 bilhões (R$ 90 bilhões). Neste ranking, Lemann aparece na frente, na 57ª posição, com fortuna de US$ 23,7 bilhões (R$ 120 bilhões).