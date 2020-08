Morre jornalista Walter Bartels

Morreu esta sexta-feira o jornalista e radialista Walter Bartels, da rádio Notícia e do jornal TodoDia. Bartels tinha 71 anos. A informação foi publicada pelo também radialista André Lima e pelo ex-parceiro de rádio Notícia Clóvis Magal. Ele sofria de diabetes e esteve internado por longo período em 2019.

RIO BRANCO– Bartels foi presidente do Rio Branco Esporte Clube e chefe do conselho deliberativo por muitos anos. Comandou o clube em ano de acesso, mas estava afastado das atividades nos últimos anos.

Abaixo texto extraído do título de cidadão Americanense concedido pelo então vereador Oswaldo Nogueira em 2010.



Walter Carlos Bartels trabalhou por 35 anos como radialista e jornalista na Radio Noticia FM e se destacou em nossa comunidade pela enorme dedicação e empenho no exercício da árdua missão profissional que abraçou.

Através dos ensinamentos de seus pais, conquistou estágios de emancipação pessoal e familiar que têm honrado seu passado. Nascido em Americana, até hoje presta relevantes serviços à cidade, pois mostra-se um jornalista imparcial ao relatar os acontecimentos da cidade e destaca-se prudente e ao mesmo tempo realista em todos os seus inteligentes comentários.

Mantém o Jornal da Noticia em nossa cidade:

JORNAL DA NOTICIA | Apresentação Walter Bartels e equipe.

Diariamente a equipe de jornalismo do JORNAL DA NOTÍCIA transmitia, ao vivo, os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo, tendo como seu principal foco os fatos que são “notícia” na cidade e região com flashes sobre as condições do trânsito das principais rodovias.

Desde 1987 o JORNAL DA NOTÍCIA bateu recordes de audiência ao prestar relevantes serviços à comunidade.

Análise e debates sobre diversos assuntos de interesse público fazem do JORNAL DA NOTÍCIA líder absoluto de audiência.

Com uma estrutura formada por repórteres, viaturas, correspondentes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, bem como a Agência Estado, o JORNAL DA NOTÍCIA vai ao ar de segunda a sábado das 07h00 às 08h00, estando à frente deste importante meio de comunicação e informação nosso querido Walter Carlos Bartels.

Dados Pessoais

Walter Carlos Bartels nasceu em Americana no dia 7 de maio 1949, filho de Geneci Bartels e Adelina Sussi Bartels, brasileiros, trabalhavam na Industria Têxtil.

Casou-se com Maria Edineis Cia Bartels, em 29 de março de 1975, com quem convive até hoje há 32 anos. Tem três filhos: Karina Cia Bartels Cabral, Jornalista, formada pela Unesp de Bauru, trabalha na Petrobrás, no Estado do Rio Grande do Norte; Walter Carlos Cia Bartels, Administrador de Empresas, formado na Unesp na cidade de Araraquara, trabalha na Antalha – Têxtil e Michelli Cia Bartels, formada em Economia, trabalha na Confloresta em Joinvile, Santa Catarina.