Morre jornalista e compositor barbarense Ademar Zério

Morreu na madrugada deste domingo o jornalista barbarense Ademar Zério. Ele dava seu nome a uma das salas de imprensa da Câmara Municipal. Era também compositor musical e tinha como peça de sua autoria ‘Balança a Rede’, considerado o hino do União Barbarense.

A morte foi registrada às 2:20h do dia 22/11/2020. Ele tinha 82 anos, era viúvo de Sueli Martins Zério, deixando os filhos: Mônica, Carla e Alex.

Início do velório às 10h. Sepultamento saindo às 13h, do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério da Saudade em Americana. Residia na Vila Maria em Santa Bárbara d’Oeste.