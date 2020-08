Morre irmão mais novo de Trump

Morreu o irmão mais novo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump Robert Trump. Trump emitiu a seguinte declaração sobre o falecimento de seu irmão :

“É com grande pesar que compartilho que meu maravilhoso irmão, Robert, faleceu pacificamente esta noite. Ele não era apenas meu irmão, ele era meu melhor amigo. Sentiremos muita falta dele, mas nos encontraremos novamente. Sua memória viverá em meu coração para sempre. Robert, eu te amo. Descansa em paz”.

Robert Trump, 71, o irmão mais novo do presidente, foi internado no hospital na sexta-feira e descrito como “muito doente”, segundo fontes.

Nenhum outro detalhe foi conhecido, mas foi relatado anteriormente que ele estava em estado crítico no New York Presbyterian / Weill Cornell Medical Center no Upper East Side de Nova York.

“Eu tenho um irmão maravilhoso”, disse o presidente Trump em entrevista coletiva na sexta-feira. “Temos um ótimo relacionamento há muito tempo, desde o primeiro dia. Foi à muito tempo. E agora ele está no hospital. E espero que ele esteja bem, mas ele é legal, ele está passando por um momento difícil. . ”

Trump o visitou, um de seus quatro irmãos, depois de voar para Nova Jersey e, em seguida, pegar um helicóptero para Manhattan.

“Estou indo para o hospital”, disse Trump ao pousar em Nova Jersey. “Eu espero que você esteja bem”.

A Casa Branca não divulgou detalhes sobre o motivo da hospitalização de Robert Trump, mas as autoridades disseram que ele estava gravemente doente.

Robert Trump já havia trabalhado para seu irmão mais velho na Trump Organization e recentemente abriu um processo em nome da família Trump para impedir a publicação de um livro revelador de uma sobrinha do presidente intitulado “Too Much Is Never Enough”.