Morre humorista Batoré

Apoiador do presidente Bolsonaro e crítico do trabalho dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), Ivanildo nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, e se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de base em times paulistas.

Batoré teve menos votos para seu homônimo Batoré, que foi vereador em Santa Bárbara, nas eleições para deputado federal em 2014.