Morre Helenice Beltrame, da Apae Santa Bárbara

Morreu na tarde desta terça-feira (19) Helenice Aparecida Boldrin Beltrame, ex-presidente da Apae de Santa Bárbara d’ Oeste. Ela tinha 70 anos e atualmente ainda era membro da diretoria. Era casada com o engenheiro João Américo Beltrame e deixou os filhos Aline, André e Camila. O velório foi realizado no Velório Municipal Berto Lira. A cerimônia de cremação aconteceu às 16h no Crematório de Piracicaba.

Helenice foi presidente da Apae por dois mandatos, 1987 a1988 e 1993 a 1994. Antes de ser presidente foi coordenadora do grupo de voluntárias. Atualmente fazia parte da diretoria da entidade.

O NM externa os pêsames a familiares e amigos de Helenice e toda a comunidade da Apae de Santa Bárbara.