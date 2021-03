Morre Fátima, professora do PAZ e liderança regional da CNBB. Covid

Fátima se aposentou este ano e deu aulas muitos anos na escola PAZ/Zanaga. Ela recebeu a homenagem ‘Mulheres Destaques do ano’ da Câmara de Americana na legislação passada.

Maria de Fátima da Silva participou ativamente da caminhada missionária da Igreja, como coordenadora do COMIRE (2011 à 2019) e mais atualmente como secretária. Era professora da rede pública. Foi coordenadora do Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) de Limeira. Ministrou aula de Missiologia na escola Diocesana de Limeira. Em sua trajetória teve experiência missionária na Diocese de São Gabriel da Cachoeira (AM) e Vale do Paraíba. Atualmente, cursava Antropologia Bíblica pela Unisal. Universidade Salesiana de Americana.