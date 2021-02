Morre ex-governador Paulo Egydio aos 92

Morreu aos 92 anos o ex-governador de São Paulo Paulo Egydio Martins (PSDB). A informação foi dada há pouco pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Era casado com Brasília Byinton, com teve sete filhos.

Doria lamentou a morte do ex-governador em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. “Paulo Egydio Martins foi um grande governador de São Paulo, meu amigo. Fiquei muito sentido e triste.”

NOTA DO PRESIDENTE DA FIESP PAULO SKAF-Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins. Empresário e homem de longa trajetória na vida pública, destacou-se por transformar a infraestrutura do estado de São Paulo, com modernas rodovias que viraram referência no Brasil, e também por obras fundamentais como o Instituto do Coração (Incor), o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unesp). Seu legado para o nosso estado e para o país é incontestável. Meus votos de pesar à família e aos amigos do ex-governador.