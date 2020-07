Morre ex-deputado Zé Mentor

O ex-deputado federal Zé Mentor (PT) morreu esta sexta-feira vítima da Covid 19. Irmão do também ex-deputado de Americana Antonio Mentor, Zé sempre foi bem votado na região e mantinha relação com diversas lideranças e prefeitos nos últimos 20 anos. Abaixo nota enviada por Antonio Mentor comunicando o passamento do irmão. O NM externa os pêsames a familiares e amigos.

Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra o COVID-19, o meu irmão José Mentor nos deixou. Agradecemos a todos que prestaram a sua solidariedade a ele e a nossa família neste momento difícil.

Antonio Mentor