Morre Eli Cardozo, da Promoção Social, aos 42 anos

A servidora da prefeitura de American Elisangela ‘Eli’ Cardozo Gomes, morreu nesta quarta-feira de cinzas. Ela tinha apenas 42 anos e padeceu de um câncer.

Nota do Sindicato dos Servidores

Com muita tristeza e dor em nossos corações comunicamos o falecimento da Servidora da Promoção Social Elisangela Cardozo Gomes, a Eli 🌹. A companheira era associada do SSPMA e por motivo de doença estava afastada de suas atividades. Infelizmente, em tratamento de um câncer, nos deixou tão cedo, aos 42 anos de idade. Da nossa parte, só nos resta pedir a Deus sabedoria neste momento.

A diretoria do Sindicato agradece pelos serviços prestados à cidade de Americana e todo carinho dispensado aos munícipes ao longo dos muitos anos de trabalho. A vida tem dias de lutas, e em algum momento elas terminam. Mas há um céu azul com a esperança de nos vermos novamente. Não temos palavras certas para acalmar a dor dos familiares e amigos, e certamente compartilhamos do pesar de vocês. Elisangela deixará grandes saudades.