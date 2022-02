Morre dupla encontrada com ferimentos na cabeça no Esmeralda

Foto Matheus Breendel / redes sociais

Guardas Municipais de Santa Bárbara d’Oeste foram informados, na madrugada desta terça-feira, por volta das 5:15 da manhã, de que haviam dois rapazes caídos com ferimentos na cabeça na Rua Guaratinguetá, no bairro Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara.

As vítimas foram identificadas como Matheus Breendel Santana da Cunha e Claudio Afonso Silva de Souza, ambos de 26 anos. Matheus morava no Jardim Pérola e Claudio na mesma do ocorrido. Aparentemente, os ferimentos eram de arma de fogo.

No local, os patrulheiros constataram a veracidade da informação. Os dois homens estavam caídos no meio da via pública e foram socorridos ao Pronto Socorro Afonso Ramos pelo resgate do Corpo de Bombeiros. A morte de Claudio já havia sido constatada logo após o resgate e Matheus, que chegou a ser socorrido com ferimentos graves, também não resistiu e faleceu horas depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares de Matheus informaram que ele estava em um veículo Celta, que não havia sido encontrado até o registro da ocorrência. Feito varredura no local, nada de interesse para a investigação foi encontrado.