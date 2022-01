Morre do coração idoso acusado de assediar bebê de 2 anos

O idoso de 71 anos acusado de assediar uma bebê de dois anos morreu no mesmo dia em que foi detido pela Guarda Municipal. Pouco depois ele chegou a ser liberado da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Santa Bárbara d’ Oeste e morreu de ataque do coração ainda na tarde desta sexta-feira, por volta das 17h30.

O homem foi detido após confessar que abusou da criança no último dia 3 próximo a uma piscina. A mãe da vítima relatou que em um certo momento do dia não estava encontrando a criança na casa e, durante a procura, viu o autor arrumar as calças e a calcinha da menina. Ela questionou o idoso sobre o que estava acontecendo, e o mesmo negou as acusações. Assim, a mulher mandou ele para fora da casa, mas decidiu acionar a Guarda Municipal já na quinta-feira, depois que a criança disse algo sobre o abuso.

Aos Guardas, o idoso acabou confessando o crime. O caso foi encaminhado à DDM, onde prestou depoimento e foi liberado por volta das 14h24, vindo a morrer 3 horas depois de parada cardíaca.