Morre autora de um dos memes mais famosos do Brasil

Stephany Rosa, conhecida pelo meme da bêbada de Curitiba, morreu na última segunda-feira, 13, aos 30 anos de idade. A jovem lutava contra um câncer de ovário desde agosto de 2018. Os memes são fotos ou falas que viralizam nas redes.

Em seu último post, feito no Facebook no mês de junho, a moça pediu ajuda financeira para um tratamento alternativo pela falta de resultados do tratamento convencional. A vaquinha online feita por ela tinha o objetivo de arrecadar R$ 20 mil, mas as doações passaram de R$ 120 mil.

“Como a maioria de vocês já sabe, luto contra o câncer há quase dois anos. E resisti em pedir ajuda financeira, mas agora, sem perspectiva de eficácia do tratamento na medicina tradicional, estou atrás de alguns recursos da medicina alternativa, bem como uma cuidadora e algumas outras coisas”, escreveu ela.

Apesar disso, ela não conseguiu resistir ao avanço da doença.

Stephany Rosa virou meme em 2012, após ser detida na Lei Seca em Curitiba, Paraná (PR). No vídeo viralizado, ela aparece alterada, com sinais de embriaguez, ao conceder uma entrevista para a Rede Massa. Desde então, a figura da moça tomou conta das redes sociais.