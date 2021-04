Morre mais antigo Guarda de Santa Bárbara. Miguel Rodrigues, 83

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do senhor Miguel Rodrigues, ocorrido nesta segunda-feira (5), aos 83 anos. Era casado com Pascoalina Madalena Marcela Rodrigues, deixa três filhos, Messias, Eleazar e Ruth, e seis netos.

Miguel Rodrigues nasceu no dia 11 de fevereiro de 1938, em Santa Barbara d’Oeste. No ano de 1960 fez a prova escrita para ingresso na Guarda Noturna, período em que a Guarda era composta por apenas seis integrantes. Em 1962 foi comandante da corporação pela primeira vez, posto que ocupou outras vezes, em várias administrações municipais. Deixou suas funções com a aposentadoria em 31 de dezembro de 2000.

Além disso, a “Láurea de Mérito e Elogios”, entregue a guardas municipais que se destacam no cumprimento de seus deveres, leva seu nome. A homenagem foi estabelecida pela Lei Municipal 3.844, de 17 de junho de 2016, e regulamentada pelo Decreto 6.701, de 13 de abril de 2017.

“O ‘seo’ Miguel era uma pessoa do bem e prestou grande serviço ao município. No desempenho da função priorizou o bem-estar e a segurança dos cidadãos e sempre será lembrado por isso. Meus sentimentos à família e aos amigos e que Deus conforte o coração de todos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.