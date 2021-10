Moro vai ser candidato a presidente

Além de já ter agendada sua filiação ao Podemos para o dia 10 de novembro, o ex-juiz Sergio Moro contará com outros eventos para impulsionar sua candidatura ao Palácio do Planalto. Trata-se dos lançamentos do livro que está escrevendo desde que deixou o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Com o fim do contrato com uma consultoria nos Estados Unidos no fim deste mês, o juiz poderá voltar de vez ao país e colocar em ação seus planos políticos, em conjunto com as viagens para diversas cidades do país para lançar o livro da editora Sextante.