Moro detona Bolsonaro no Twitter

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) Sérgio Moro criticou, nesta segunda-feira (28), em seu perfil no Twitter, a atuação do presidente do Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus e, na sequência, discutiu com o atual responsável pela pasta, André Mendonça, na mesma rede social.

“Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a COVID-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem Presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o Governo abandonar o seu negacionismo?”, publicou Moro por volta das 17h.