Morenas, ruiva e loira atravessando a quarentena

Musa do Cruzeiro ansiosa pela volta do Brasileirão

A modelo mineira Manu Rodrigues está concorrendo ao posto de “Musa do Cruzeiro” no concurso Musa do Brasileirão. A morena quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração.

Manu, de 31 anos, vive em Belo Horizonte, capital mineira, disse que a experiência de concorrer para Musa da Raposa é uma experiência maravilhosa e sente-se muito agradecida por esta oportunidade. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“Não tem como descrever a emoção de concorrer a musa pelo Cruzeiro. É muita paixão envolvida, seria extremamente surreal e magnifico ganhar o concurso e representar o maior de Minas”, disse a gata que faz sucesso com seus cliques no Instagram oficial @manu.musafit, onde já possui mais de 16 mil seguidores.

Loira enfrenta quarentena agarrada aos gatos

É comum se deparar com publicações nas redes sociais da modelo Lorena Lovatelli com seus gatos em momentos de descontração, amor e muito carinho. A loira não esconde ser uma apaixonada pelos felinos e por isso ela tem três gatinhos de estimação morando com ela, onde foram adotados diretamente da rua.

“Eu amo gatos, tenho três e se chamam Rubia, Rainha e Romeu. Adotei eles da rua. Sempre tive muita conexão com eles. Então, o meu contato com os gatos sempre foi muito especial”, disse a modelo Lorena Lovatelli.

A modelo sexy tem um vasto histórico de concursos de beleza. Além de ser Musa do Palmeiras e da Mancha Verde, a beldade também participa do concurso Mais Belo Bumbum do Brasil, onde irá representar o estado do Paraná na disputa, e o Musa Top Verão. Para acompanhar mais sobre a Lorena, que adora exibir seu corpo perfeito em fotos ousadas de lingerie, basta seguir seu Instagram oficial @lovatellil.

Modelo promete estratéias para vencer reality Pimentinhas

O reality show “Casa das Pimentinhas” só começa em agosto, mas a modelo Vanessa Sales já está focada no projeto há alguns meses. De olho no prêmio, a capa da revista Sexy, ela promete ser estratégica e muito observadora durante toda a competição. Em novo ensaio de lingerie, a bela ostentou corpão e falou da sua inspiração.

“Me inspiro muito na Núbia Oliiver, principalmente dentro do reality. Ela é uma mulher poderosa e muito sensual. Quero mostrar meu lado mais hot dentro da Casa das Pimentinhas e vencer com estratégia. Sou uma pessoa reservada, observadora, disciplinada, busco meu melhor, compreensiva e paciente até o limite. Estudei muito as edições anteriores para levar a melhor”, diz.

Adepta de treinos diários, dieta, suplementação e procedimentos estéticos, Vanessa mantém 1,70m de altura, 69kg, 96cm de busto, 106cm de bumbum e 70cm de cinturinha. Na sua melhor fase aos 38 anos, ela promete dar o que falar durante o confinamento. “Estou bem preparada e focada, entrei com a ideia de me superar, de mostrar uma nova faceta e de surpreender meus fãs e seguidores. Claro que também quero a capa da Sexy, é um sonho antigo. Estou na minha melhor fase e agora é hora de aproveitar todas as oportunidades”.

Sósia da Anitta, musa de S Paulo de fio dental para grife européia

Mayra Borowik, a musa do estado de São Paulo pelo projeto Musa do Brasil, posou sensual para uma grife européia de lingeries e atraiu olhares dos seguidores. A beldade postou fotos do ensaio em suas redes sociais e arrebatou centenas de curtidas e comentários.

A bordo de uma lingerie branca, com calcinha fio dental, a musa mostrou toda sua boa forma e um bumbum perfeito. “Estou no auge da minha beleza e me sentindo poderosa. Claro que sempre podemos melhorar mas estou muito satisfeita com meu shape e aparentemente os seguidores também”, disse aos risos.

Conhecida pela sua semelhança com a cantora Anitta, a Musa de São Paulo mora em Portugal e estará no Brasil em setembro para o ensaio oficial do Musa do Brasil.

Fotos: Reprodução Instagram / Ag. Luxxus