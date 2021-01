Morenas e loira começam ano acelerando

Tatuada Witch Love cotada pra bombar no carnaval

Aos 38 anos afirma está em sua melhor fase.

Quem olha a linda morena nem imagina que ela tenha 38 anos de idade. O segredo dessa beleza Witch afirma ser seus cuidados desde a infância, onde revela ter sido ginasta. Modelo alternativa no estilo suicide, vem ganhando muitos seguidores e vendo suas redes sociais cada vez mais aumentarem, onde afirma que ama influenciar as pessoas e por isso divide bastante sua rotina em sua conta no Instagram o @witchlove.sg ela vê a cada dia o número de fãs aumentarem.

O mais curioso é que ela tem sido chamada para diversos projetos artísticos, inclusive tem sobre a mesa de negociação a possibilidade de ser musa de uma grande escola de samba, isso tudo em São Paulo. “É um pouco diferente imaginar sair do Rio de Janeiro para desfilar em São Paulo, porém além da proposta tentadora, São Paulo tem a metade do meu coração.”

Afirma Witch sem dar mais detalhes. O que está acontecendo também é a profissionalização da carreira, onde um importante assessor de São Paulo tem começado a trabalhar para alavancar a carreira para todo Brasil. Com toda certeza vale a pena aguardar os próximos passos da beldade e terá muitas novidades no ano que se inicia.

Personal Franciele Imamura sucesso no Japão com treino conceito

Batizado de fitjumpfran já tem muitos adeptos. A linda morena Franciele Imamura é uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa. Ela que é de São José do Rio Preto interior de São Paulo, porém atualmente ela mora no Japão, onde atua como personal training e também realiza os seus cuidados com o corpo.

Aos 33 anos de idade ela vem conquistando fãs por todo mundo, onde diretamente do Japão ela posta sua rotina de treinos e dietas. Seus cuidados não são de hoje a beldade afirma que desde os 14 anos de idade começou a malhar, e desde então não parou mais. Agora empreendendo ela quer levar o seu conceito de treino para todo lugar que ela consiga, principalmente utilizando suas redes sociais, onde sua conta @franimamura já ultrapassa a marca de 12 mil seguidores.

E se não bastante existe a possibilidade de Fran ser anunciada ano que vem como musa de uma grande escola de samba de São Paulo, já que o desfile foi confirmado para o mês de junho de 2021. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade.

Janaína Costa disputa para ser “Coelhinha do verão”

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Janaína Costa, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Esplêndida e provocante, Janaína Costa é aquela gata que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Janaína, de 23 anos, mora em São Paulo, resolveu se candidatar no concurso Coelhinhas, que irá revelar as novas caras da marca que irão estampar a próxima capa da revista PlayCoelhinhas. A seletiva está marcada para o dia 16/01/21 e será realizada em São Paulo, onde as 15 mais bem avaliadas irão para a fase final.



Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios. Para poder acompanhar mais sobre a Janaína Costa, basta seguir ela no seu Instagram @janainaa.c, onde ela ostenta toda a sua beleza.

Mayra Borowik fecha ano na capa da revista

Para fechar o ano de 2020 a revista Sexy preparou uma edição super especial e apresenta na capa de dezembro a modelos Mayra Borowik, musa do estado de São Paulo, que posou nua em um clima “pin-up”. O ensaio foi realizado em um restaurante “vintage” e contou com a produção de Lipe Aramuni, responsável por mais de 20 capas da publicação. Em um clima descontraído, a musa mostrou muita ousadia e desinibibição e promete imagens inesquecíveis. “Amei o ensaio, foi muito divertido e ousado. Acho que acabei mostrando demais, mas a proposta era essa mesma né?”, disse aos risos.

À bordo de um vestido preto de bolinhas brancas, o ensaio começou comportado, mas logo pegou fogo. Mayra não se conteve e fez poses ousadas, para alegria dos leitores. Na sequência, já com um biquíni vermelho e xadrez, a beldade se lambuzou com chantili e ficou coberta apenas com creme. “Gosto de mexer com a imaginação dos homens e essa foi uma das melhores oportunidades. Esperem para me ver como nunca, atirada e safadinha.”

Para fechar o ensaio, Mayra, que já foi apontada como sósia da cantora Anitta, posou com uma jaqueta transparente, que deixou seus seios à mostra e uma viseira. “Amo esse estilo funkeira. Achei linda a forma como posei como uma cantora de funk dos anos 70, estilo que está voltando às mulheres atualmente. Tomara que a moda pegue!”

A edição de dezembro da revista Sexy já está disponível nas bancas de todo país.

Fotos: Carlos Alberto B. / Ag. Luxxus