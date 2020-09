Morenas e famosa agitam a semana das musas

Daniele Tannure, musa do Espírito Santo 2020

A organização do Musa do Brasil revelou mais uma candidata ao título de mulher mais desejada do país. Trata-se de Daniele Tannure, de 33 anos, que vai representar o estado do Espírito Santo. A beldade, que é carioca mas mora no estado desde 2012, já se considera capixaba: “Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Sempre vinha passar férias na região e me encantei com as belezas do lugar, tanto que resolvi vir morar e adotar essa terra como minha. Já me considero capixaba!”, disse aos risos.

Daniele viveu um drama nesse ano, após a aplicação de hidrogel no bumbum. O produto necrosou e a modelo precisou ser operada às pressas, ficando três meses sem poder sequer caminhar. O caso é semelhante ao que ocorreu com a modelo Andressa Urach em 2014.

“Ainda estou em fase de recuperação. Precisei fazer uma cirurgia e fiquei três meses sem andar e quase morri na cirurgia. Foi um momento muito delicado, mas que graças à Deus e ao apoio de amigos e familiares, está passando. Ainda não estou 100% pois estou fazendo procedimentos para recuperar a massa perdida na região glútea.”

O Musa do Brasil elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo.

Fotos: Arquivo Pessoal / Ag. Luxxus

Regiane Miranda arrasa como candidata à Musa do Flamengo

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Regiane Miranda, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Esplêndida e provocante, Regiane Miranda é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela.

Regiane, de 36 anos, capixaba de Linhares, personal trainer, atleta de fisiculturismo, torce para o Flamengo e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do time carioca falou sobre a emoção de participar deste evento. “É uma honra estar representando o meu time do coração. Não tenho palavras para explicar o que estou sentindo em estar participando desse concurso Musa do Brasileirão e ter chegado tão longe”, disse a torcedora gata do time rubro-negro.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto rubro-negro e também em lugares paradisíacos. Para poder acompanhar mais sobre a Regiane Miranda, basta seguir ela no seu Instagram @rege_personal.

Jhenni Giovanelli retorna à plataforma OnlyFans

Uma das modelos mais desejadas do Brasil está de volta ao mundo sensual, Jhenni Giovanelli anunciou nessa semana que está de volta a plataforma de fotos e vídeos sensuais, OnlyFans, onde irá disponibilizar material sensual como fotos e vídeos para os seus assinantes.

A loira fez uma publicação polêmica com uma pequena amostra do conteúdo que ela garante está imperdível. Segura essa mulher! Em sua nova fase como mãe, modelo e empreendedora Jhenni disse em entrevista exclusiva. “Me sinto num sonho, totalmente realizada. Tô amando tudo”, declarou.

Quando questionado sobre estar solteira ela respondeu curta e grossa. ”Não vivo de relacionamento, isso não pode ser a pauta principal da vida de uma mulher, mas estou feliz. É isso que importa!”, revelou Jhenni Giovanelli, que exibe toda sua boa forma e sua sensualidade nas redes sociais.

O link de acesso ao OnlyFans é divulgado pela modelo no seu Instagram oficial @jhennigiovanelli_. Para saber mais a respeito é só entrar em contato com a modelo e musa que ela sempre anunciará seus novos ensaios que estão disponíveis na plataforma.

Geisy Arruda anuncia novidade picante

Influenciadora digital decidiu expandir ainda mais seus horizontes no universo erótico

Geisy Arruda é uma das personagens mais conhecidas do universo online quando o assunto é o mundo erótico! Conhecida por tratar dos assuntos, sem tabus e julgamentos, a beldade inova semanalmente com seus trabalhos para o canal no YouTube ‘Ponto G’. Além dos vídeos, que tratam diversos temas, como dúvidas, questionamentos, imposições sociais e até mesmo entrevistas descontraídas, Geisy já era conhecida por escrever contos eróticos, o que a rendeu a publicação de dois livros.

Aproveitando a quarentena, a loira viu o quanto os podcasts estão em crescente no mundo digital, por isso, resolveu se aventurar em mais uma área. “Eu já escrevo Contos Eróticos algum tempo , já tenho dois livro , agora o desafio é Narrar cada transa . Espero ter uma voz sexy e gemer bem“, disse ela. A novidade vai ao ar nesta terça-feira, 22, na Sparkle. A intenção é aguçar ainda mais o imaginário dos ouvintes com os contos sensuais, que serão narrados, seguindo os mais minuciosos detalhes.

“O primeiro conto é a sobre sexo já quarentena , um tema super atual. Em uma foto, vem o convite para um jantar virtual. E o sexo pela Web com ajuda do Hashi, as frases como a “Mãe tá On, eu fiz questão de colocar , tá bem atual é safado”, pontuou.

Tentando inovar, ainda mais, em um cenário tão repleto de tabus, devido a dificuldade que muitos portais possuem de tratar o tema sexo, Geisy Arruda vem conquistando seu espaço entre os internautas que têm o tema como interesse, tornando-se uma verdadeira referência.