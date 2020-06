Morena quer ser musa do Inter e a do Galo lança música

A morena Tailana Pivetta quer ser a nova musa do Inter-RS. Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Tailana Pivetta, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Gaúcha da cidade de Santiago-RS, Tailana resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração, o Internacional, por isso a colorada falou sobre a emoção de participar deste evento.

“É indescretível e gigante, como a nação colorada! Unir as duas atividades que mais amo: ser modelo e representar o meu clube do coração”, declarou emocionada a beldade colorada.

Esplêndida e provocante, Tailana Pivetta é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Nas redes sociais, a gata gaúcha não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios de bíquini e também ostenta muito sua paixão pelo Internacional com vários cliques com a camisa do seu time do coração. Para poder acompanhar mais sobre a Tailana Pivetta, basta seguir ela no seu Instagram @pivetta_taii.

