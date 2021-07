Morais ressalta experiência nova e busca por excelência

Homem do bastidor, Wagner Morais (PSDB) se arriscou em 2020 e se elegeu vereador na primeira disputa que participou. Depois de um semestre, ele avalia o trabalho como a ‘busca pela excelência’. No ano passado, ele obteve 891 votos e foi o 3o mais votado no cômputo geral e o segundo do PSDB. Abaixo, o relato que ele fez a pedido do NM.

WAGNER MORAIS – “Começar um novo desafio nesse momento difícil que estamos enfrentando não é uma tarefa fácil, mas eu disse em campanha que iria trabalhar ainda mais por Nova Odessa e buscar a excelência, e é isso que venho fazendo e irei buscar até o final do mandato. Com muita seriedade, cuidado e perseverança vamos avançando na busca de recursos e na fiscalização das ações do Executivo com uso do dinheiro público.

Uma grande conquista foi a lei que prevê a divulgação do nome de todos as pessoas vacinadas na cidade. Quando apresentei o projeto, os noticiários estavam tomados por denúncias de fura fila e não queria que isso acontecesse em Nova Odessa. O prefeito tentou de todas as formas impedir a divulgação, mas a Justiça nos concedeu a vitória ao afirmar que a lei é sim constitucional e a prefeitura tem a obrigação de divulgar. Sempre digo que, se não há nada de errado, não há o que esconder.

Confio em Deus e todos os dias peço que ele me dê sabedoria e guie meus passos. Não vou decepcionar aqueles que confiaram em mim nas últimas eleições e tenho certeza de que a verdade sempre prevalecerá”.