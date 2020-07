Moradores são flagrados praticando descarte irregular

Em patrulhamento pela cidade, o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Sumaré flagrou

moradores fazendo descarte de entulhos em área pública. A ação aconteceu nessa segunda (06), no Jardim dos

Ipês, região de Nova Veneza. Eles foram informados e notificados sobre a Lei nº 6.075/18 que estabelece multas

e sanções para quem sujar as vias e espaços públicos da cidade e/ou descartar lixo e entulho irregularmente. Os

cidadãos foram orientados a recolher o entulho e descartar em locais apropriados, ou seja, em pontos

determinados pela Prefeitura, distribuídos pela cidade.

O trabalho preventivo iniciado na atual gestão municipal ocorre em todo o Município, especialmente nas áreas

rurais, ou seja, as rondas da corporação sumareense são parte das ações constantes e periódicas a fim de

dificultar delitos dessa natureza. “Temos uma grande preocupação com a preservação do meio ambiente. A ronda

por parte da nossa Guarda Municipal é para inibir o descarte de lixo doméstico, entulho e demais objetos em

locais inapropriados, e a ação tem sido eficiente frente a um problema que ocorre em toda a cidade”, disse o

prefeito Luiz Dalben.

Vale destacar que em consonância com a Lei Ambiental e visando contribuir com as ações de limpeza pública de

Sumaré, além de incentivar atos de cidadania, o prefeito Luiz Dalben sancionou em 2018 a Lei 6.075. De

iniciativa do ex-vereador e atual deputado estadual Dirceu Dalben, a lei determina multa para o morador que for

flagrado jogando qualquer tipo de lixo em local inadequado. A multa é de R$ 400 a cada infração cometida e, nos

casos de reincidência, o valor dobra para R$ 800. Caso o lixo seja descartado em áreas que abranjam mais de um

metro cúbico, a multa será proporcional à área ocupada, variando de R$ 1.000 a R$ 4.000.

As penalidades estabelecidas nas leis sancionadas reforçam as ações efetuadas pela Prefeitura para promover

espaços públicos limpos e adequados, bem como garantir a saúde pública e preservar o meio ambiente.

“Diariamente realizamos atividades de manutenção e limpeza de nossos espaços públicos e vias da cidade, e, em

algumas áreas, também fazemos o plantio de mudas de árvores, justamente para evitar o descarte irregular.

Pedimos a colaboração dos moradores para que preservem o ambiente e não sujem ou descartem lixo em local

inadequado, inclusive denunciem atos irregulares”, concluiu o Chefe do Executivo sumareense.

A Prefeitura recolhe toneladas de lixo durante o mês todo e mantém locais apropriados para descartes. “A

Administração Municipal faz um trabalho sério e não podemos permitir esse tipo de atitude, seja de cidadãos

sumareenses seja de moradores de outras cidades, como também flagramos algumas vezes. Por isso, orientamos a

população que procure uma de nossas Regionais para descartar inservíveis, e denuncie qualquer ação de descarte

irregular”, comentou a Comandante da GM, Simone Nery.

Denúncias sobre descarte irregular podem ser feitas pelo 0800.773.8900 do GPA (Grupo de Proteção Ambiental),

193 ou 3873.2656 da Guarda ou diretamente nas Administrações Regionais.