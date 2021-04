Moradores reclamam de praças; Leoncine tenta buscar solução

Nesta segunda-feira (05/04) o vereador Lucas Leoncine (PSDB) esteve a pedido de moradores dos bairros Werner Plaas, Colina e Machadinho, visitando algumas praças da região para buscar providências quanto a limpeza e manutenção.

Segundo o vereador a pandemia infelizmente tem debilitado estes serviços, pois muitos funcionários são de grupo de risco e se encontram afastados: “ Sabemos dos desafios que a Secretaria de Meio Ambiente está enfrentando e que por conta da situação epidêmica, muitos servidores não conseguem retornar às atividades por serem grupo de risco e outros acabam se contaminando e necessitam se afastar por um período” disse Leoncine.

Muitos moradores da região, utilizam as praças públicas para caminharem e se exercitarem, seguindo os protocolos de segurança, contudo, com a situação em que se encontram esses espaços fica impossível realizar a prática da caminhada. Em alguns pontos, o mato invadiu fortemente as calçadas, forçando com que os moradores utilizem o contorno na rua.

Lucas destaca que está sempre em busca das melhorias e não poderia deixar de mostrar essas situações e o que é preciso ser feito, mesmo estando ciente das debilidades da secretaria que mantém contato constantemente.