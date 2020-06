Moradores procuram Dr. Nivaldo e reclamam da pedreira

Dr. Nivaldo – pré candidato a prefeito em Nova Odessa – afirmou ter sido procurado por moradores que reclamam das atividades da pedreira e usinas de asfalto, localizadas no bairro Parque dos Pinheiros.

Fui chamado no Vale dos Lírios por moradores que estão sofrendo com as atividades da Pedreira e Usinas de Asfalto, localizados no Parque dos Pinheiros. Eles reclamam da fumaça, poeira mineral e cheiro forte, além das rachaduras e trincas nos imóveis devido as explosões constantes.

Os munícipes relataram que além das usinas estarem prejudicando a saúde dos moradores, existe uma APP (Área de Preservação Permanente) a 100 metros das usinas, com minas de água que contribuem para o abastecimento da cidade, que estão sendo poluídas.

Eles alegam que já procuraram a Prefeitura e a CETESB para reclamarem da situação, mas que ninguém toma providências. De acordo com os moradores, vão instalar mais uma empresa de asfalto no local.

Eu falo enquanto médico, por ser prejudicial à saúde. As partículas da poeira mineral são uma das principais causas de mortes, doenças crônicas e graves, como o câncer. As autoridades devem tomar providências urgentes.