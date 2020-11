Moradores fazem limpeza em escola forrada de santinhos

Com a ajuda de alguns fiscais de urnas, moradores do bairro São Roque em Americana decidiram fazer a limpeza em uma escola do bairro que estava forrada de santinhos de candidatos logo cedo. Pela legislação eleitoral, no dia da votação, é proibido divulgar qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos.

VEJA O QUE PODE E NÃO PODE HOJE

Também não são permitidas, até o término do horário de votação, aglomerações de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda.