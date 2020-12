Nova Odessa. Moradores ganham novos espaços para lazer

A Prefeitura de Nova Odessa entregou à população três novos espaços para lazer e atividades físicas ao ar livre. Uma delas é a Praça Benedito da Cruz Prata, que fica no Jardim Bela Vista. Ela foi totalmente revitalizada através de uma doação feita pela empresa Gallo Lourenço Engenharia e já está à disposição dos moradores daquela região. A reforma garante mais segurança aos frequentadores e deu um novo aspecto àquela região do bairro.

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza fez uma vistoria final na praça e aprovou os trabalhos. “Trocamos o pavimento, instalamos novos bancos, trocamos e ampliamos todo o sistema de iluminação com lâmpadas de LED e implementamos novo paisagismo. Quem ganha são as famílias”, disse o prefeito, que esteve no local junto com o secretário de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Josias Queiroz. “A população também tem a sua disposição uma academia ao ar livre e playground para as crianças”, completou o secretário. A fica entre as ruas Professor Carlos Liepin e Wadih Bufarah. A entrega foi acompanhada pela engenheira civil da Gallo Lourenço, Ana Cláudia Franco, e por uma das sócias da empresa, Thaise Gallo.

Outro espaço de lazer entregue à população de Nova Odessa nesta segunda-feira foi a Praça e Academia ao Ar Livre do Jardim Campos Verdes. O local conta com equipamentos de ginástica, bancos, playground para as crianças e bebedouro. “Essa era uma reivindicação dos moradores desta região e agora estamos entregando este espaço de lazer e recreação para que ele seja usado pelas famílias”, disse o prefeito Bill. “Os moradores do Campos Verdes esperavam por essa obra há algum tempo. Com a praça, eles terão uma opção de lazer e um espaço para atividade física”, emendou Queiroz.

A terceira praça com academia ao ar livre entregue pela Prefeitura de Nova Odessa nesta segunda-feira fica na Avenida Rodolfo Kivitz, na altura do Condomínio Residencial Engenho Velho, e foi uma contrapartida dos empreendedores. O espaço conta com aparelhagem completa, bebedouro, bicicletário, bancos e paisagismo. “Nova Odessa é conhecida regionalmente pela qualidade de vida que oferece aos seus moradores. Tenho certeza que esses espaços vão contribuir ainda mais”, disse Bill.