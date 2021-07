Moradores em situação de rua devem ser vacinados esta semana

Os moradores em situação de rua de Americana devem ser vacinados ainda esta semana contra o coronavírus. De acordo com o vereador Leco (Podemos), que conversou com o secretário municipal de Saúde Danilo Oliveira sobre a inclusão do grupo para receber o imunizante, a vacina aplicada será a Janssen, por se tratar de dose única.

De acordo com o vereador, Americana receberá nesta terça-feira um lote da referida vacina e os detalhes da logística para aplicação ainda serão discutidos.

Veja publicação do parlamentar nas redes sociais:

“Moradores de rua devem ser vacinados nesta semana.

Desde a semana passada venho conversando com o Secretário Municipal de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, sobre a vacinação dos moradores de rua de nossa cidade.

Ontem, por telefone, o Secretário de Saúde me confirmou que os moradores de rua devem ser vacinados nesta semana, utilizando doses da vacina Janssen que chegam hoje à cidade.

O Secretário ainda nos informou que estará discutindo os detalhes da vacinação dessa população com os responsáveis pela vigilância sanitária.

A vacina da Janssen foi escolhida para vacinar esse grupo por se tratar de aplicação de dose única.”

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, atualmente a estimativa é de que existam 110 moradores vivendo nesta situação em Americana.