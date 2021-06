Moradores de rua atropelados na av da Saúde

Dois moradores de rua foram atropelados noite da terça-feira (8), por volta das 18h10, na Avenida da Saúde em Americana. O acidente foi atendido pelo 192 Americana e Corpo de Bombeiros. De acordo com o 192 Americana, um motociclista, ao acessar a avenida, acabou atropelando dois moradores de rua que estava transitando pelo local com carrinhos de supermercado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas, durante o procedimento um motociclista acabou se envolvendo também no acidente e foi socorrido pela equipe do 192 Americana. Os dois moradores de rua foram encaminhados com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Americana, já o motociclista foi liberado ainda no local.

Após policialpadrao.com.br