Moradores de Americana reclamam de cratera e terreno com entulhos

Moradores de Americana entraram em contato com o NM para relatar problemas como uma grande cratera e um terreno com entulhos.

A cratera está localizada no bairro Residencial Boa Vista. Na foto, é possível ver que o buraco já toma parte da rua, atingindo um muro.

No mesmo bairro, uma outra leitora do NM reclama de um terreno na Rua Antonio Gaiola, nº 13. A leitora afirma que já entrou em contato com a prefeitura, mas não obteve retorno. “Além do lixo, temos uma grande quantidade de animais peçonhentos”, disse.

Ainda segundo a denunciante, o terreno seria da prefeitura e através do Google Maps indica que o local era pra ser uma rua, mas que ainda não foi asfaltada.

Com relação ao terreno sujo, a Prefeitura de Americana irá proceder a fiscalização no local mencionado para avaliar a situação apresentada e tomar as providências cabíveis para a limpeza da área.

Sobre a cratera, providências já estão sendo tomadas, mas devido às chuvas os serviços para resolver o problema devem começar na próxima semana.