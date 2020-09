Moradora reclama de sujeira e falta de lixeira na praça do Mollon

Uma moradora enviou um vídeo ao NM mostrando a sujeira na praça do Mollon, local onde é realizada a feira. O vídeo foi

Na gravação é possível ver sacolas, garrafas, papel, embalagens de sorvete, etc. A moradora ‘chama a atenção’ da população por jogar lixo no chão, mas pontua que não há lixeiras no local.

“Fica difícil a gente cobrar de político alguma solução, sendo que os próprios moradores e a população não faz sua parte, se bem que, convenhamos, não tem uma lixeira na praça toda para jogar o lixo”, disse a moradora na gravação.

Veja: