Moradora do Pq. Novo Mundo reclama de água suja na torneira

Uma moradora do Parque Novo Mundo, em Americana, entrou em contato com o NM nesta terça-feira para reclamar da água suja que saiu da torneira.

Roberta Antonelli gravou um vídeo da cor da água que saía da torneira da sua pia da cozinha nesta terça e se disse indignada com a situação. Segundo ela, com o “estado” da água não é possível nem usar um filtro.

O NM entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Americana para pedir um posicionamento do Departamento de Água e Esgoto (DAE) da cidade. O motivo da água suja não foi esclarecido.

“O DAE solicita que as demandas com o endereço completo do solicitante sejam registradas no serviço de atendimento da autarquia para que possam ser devidamente apuradas”, disse a prefeitura em nota.