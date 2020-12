Uma leitora do NM e moradora do Jardim Ipiranga, em Americana, enviou um vídeo para a reportagem nesta manhã mostrando a condição da calçada da Rua Itapemerim, em frente ao Ginásio de Esportes do bairro.

Segundo ela e de acordo com as imagens, a calçada está intransitável, com pedras soltas, causando risco de acidentes com pedestres. Assista: