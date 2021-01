Moradora de Americana ganha carrão no sorteio do Tivoli

A autônoma Franciele Vaninha Farinelli, de 34 anos, moradora de Americana, é a ganhadora do Joy Plus zero quilômetro sorteado pelo Tivoli Shopping em sua campanha promocional de final de ano, que teve como temática “Um Natal do Seu Jeito, Um Natal Sem Igual”.

Milhares de pessoas, que fizeram suas compras nas lojas do shopping, concorreram ao prêmio, que foi muito desejado. Afinal, nada melhor do que começar o ano ganhando um carro novo.

Mais de 52 mil “números da sorte” participaram do sorteio. A sortuda participou da promoção com 6 cupons.

“É engraçado porque eu nunca coloco muita fé de que vou ganhar, mas sempre participo dessas promoções. Sou aquela pessoa que participa sem muita esperança sabe, mas que não deixa de participar porque pensa ‘vou pelo menos tentar, vai que dá certo’. E dessa vez deu!”, comenta Franciele.

Esta não foi a primeira vez que ela faturou um prêmio em sorteio. Em 2013, a autônoma ganhou uma televisão, sorteada numa campanha promocional realizada por uma farmácia. “Já fiquei feliz na época, agora então… o carro é um prêmio ainda melhor. Estou muito feliz, muito feliz mesmo!”, destaca.

Ainda assim, Franciele diz que demorou para acreditar que realmente tinha ganhado o carro. “Ainda não estou acreditando, parece que a ficha ainda não caiu”, diz. “Quando me ligaram e me disseram que eu tinha ganhado o carro, achei que era trote, que estavam fazendo uma brincadeira comigo, mas depois a pessoa começou a explicar sobre os documentos que tenho que apresentar, falou sobre agendar data e horário, daí entendi e acreditei que era real mesmo”, conta, aos risos.

Para ela, o ano de 2021 começou muito bem. “Só tenho a agradecer. Começar o ano já com um presentão desse, é coisa de Deus! Ainda mais nesse momento em que está tudo tão difícil para todo mundo”, comenta. “Vou começar o ano com o pé direito, esse prêmio é muito bem vindo! Estou emocionada!”, finaliza ela.

A campanha promocional teve início no dia 10 de novembro e se encerrou no último dia 3 de janeiro. O sorteio foi realizado na terça-feira (05), pela Lotomania. E nesta quarta-feira (06), o shopping fez a apuração e a divulgação do nome da ganhadora.

A cada R$ 150 em compras no Tivoli Shopping, os consumidores tinham direito a 1 cupom para participar da promoção e concorrer ao Joy Plus zero quilômetro.

Uma mudança nesta promoção é que o cadastro das notas fiscais foi realizado de maneira totalmente on-line. Não houve cupons impressos e nem filas para as trocas, o que gerou mais conforto e segurança para os clientes. O cadastro dos cupons pôde ser realizado pelo próprio cliente, de maneira simples, pelo aplicativo Prizor Web ou pelo WhatsApp.