Morador reclama de serviço refeito 4x pelo DAE; ainda não resolveu

Um morador do bairro Jardim Bela Vista – que preferiu não se identificar – entrou em contato com o NM para denunciar um serviço do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE).

De acordo com o morador, o reparo de um vazamento na Avenida América já foi realizado pela autarquia 4 vezes, mas o problema ainda não foi resolvido. Além do vazamento em si, ele alega que a água que corre chega até um terreno e causa erosão no solo.

O morador ainda afirmou que até na calçada a equipe já tentou o conserto do vazamento, mas mesmo assim o problema se mantém.

“Não tem nenhum técnico ou engenheiro responsável para avaliar isso e fazer o conserto uma vez só, precisa mesmo voltar a cada 20 dias refazer o trabalho?”, disse à reportagem.