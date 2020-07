Morador reclama de aglomeração no S Domingos

Um morador de Americana enviou mensagem ao NovoMomento reclamando de grande e reiterada aglomeração de carros em uma rua do bairro S Domingos, região central da cidade. A aglomeração acontece na rua Agostinho Zanini e a denúncia indica haver ‘jogo de empurra’ entre Polícia, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária. “Fui informado que foi feito um boletim de ocorrência que foi encaminhado para a Uvisa, mas sem resultados concretos”.

Segundo o denunciante, as reuniões acontecem às sextas e aos sábados. “Estamos no meio da pandemia e as chances de haver contaminação nestas reuniões e daí o vírus se espalhar são altíssimas. Falta consciência a este povo”.