Morador de rua quer “resgatar dignidade” com ajuda do poder público

Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, o vereador Professor Antonio conseguiu na última terça-feira (18/01) que o morador de rua Edmilson Fernandes Nascimento fosse finalmente vacinado contra a Covid-19. E esse foi apenas um primeiro passo na jornada deste cidadão em sua jornada para resgatar a dignidade e a cidadania perdidas, com apoio do Poder Público local.

Edmilson conta que vive nas ruas desde 2002 e que há oito meses “mora” embaixo de uma árvore, na Avenida Ampelio Gazzetta, próximo à divisa com Sumaré. Ele também já tirou os cartões do SUS e da Rede Municipal de Saúde para passar por consultas com médicos e iniciou neste dia 19 seu tratamento dentário.

Ele também tem data agendada no PoupaTempo, para tirar seus documentos pessoais, e está “animado, feliz, esperançoso e com a fé retomada”, pois está “recebendo todo suporte” de que precisa neste momento.

Professor Antonio contou que há 30 dias, ao passar pelo local, onde Edmilson está morando, puxou conversa e perguntou se ele queria ajuda. O rapaz prontamente disse que sim. E foi assim que a história de resgate desse cidadão das ruas teve início.

“Conheci o Edmilson embaixo da árvore e comecei a conversar com ele. Ao saber das dificuldades dele, eu e o pessoal da Prefeitura nos mobilizamos para ajudá-lo em tudo para tirá-lo das ruas, principalmente porque essa era o desejo dele – pois nem todos que estão vivendo dessa maneira, infelizmente, querem deixar as ruas”, lembrou o vereador.

“Desde então, estamos ajudando o Edmilson a conseguir seus documentos. Já conseguimos o Cartão do SUS e o cartão da Saúde Municipal, e também fomos ao PoupaTempo para ele readquirir o RG e outras documentações. E agora que ele está vacinado e já agendamos dentista para iniciar o tratamento”, acrescentou.

O objetivo do vereador é ser a “ponte” para que Edmilson reconquiste seus direitos de cidadão, resguardados pela Constituição. O próximo passo é ajudá-lo a conseguir emprego, casa e móveis. “Agora, estamos dando essa força para ele, mas no futuro vai ser ele que vai levantar outras pessoas, e assim por diante. Queremos construir essa rede de apoio em Nova Odessa”, completou Antonio.

“É uma iniciativa muito linda e louvável do vereador Professor Antonio, que viu o Edmilson e se prontificou a ajudar, com o apoio das nossas secretarias municipais. Ficamos felizes que o rapaz está disposto a deixar as ruas e a recomeçar, e com a força de Deus ele vai conseguir, porque está determinado e vai contar com nosso apoio para resgatar sua cidadania”, comentou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

HISTÓRIA DE VIDA

A história de Edmilson não é muito diferente da de milhões de brasileiros. Ele deixou a Bahia com a mãe Idália e a irmã Ednéia no ano de 1986, quando vieram para São Paulo em busca de oportunidades de trabalho. A família começou a morar em Santo André, região do ABC.

O baiano de Poções, que vai completar 44 anos em junho, levava uma vida normal até 2002, quando perdeu a mãe. Até então, trabalhava como pintor de autos, que é sua profissão, mas também já atuou com solda, entre outras atividades.

Amante de capoeira – Edmilson jogava quando morava na Bahia e afirma que o esporte o ajudou nesse período de andarilho, principalmente quanto ao emocional, já que foi fundamental para que ele não entrasse para o mundo das drogas –, ele tem outros dons: toca viola e violão. Mas a perda da matriarca da família o desestruturou completamente.

“A morte da minha mãe foi um abalo muito grande para mim, é o tipo de coisa que deixa a pessoa devastada. Minha irmã voltou para a Bahia e eu decidi ficar. Com o mundo desabado, desisti de tudo e comecei a andar. Fui parar em Bertioga e de lá voltei para São Paulo e segui sozinho pela Anhanguera, tudo a pé, até chegar aqui. Sei que minha irmã casou e voltou para São Paulo, mas não tenho mais contato, por isso quando estiver estabilizado, com emprego e moradia, quero voltar a encontrar ela”, disse, emocionado.

Edmilson conta que sofreu muita humilhação, e que acabou “perdendo a esperança”, além de não ter conseguido se vacinar, pela falta de documentação. “Pensei que nunca ia conseguir, mas graças a Deus existem pessoas boas que me ajudaram, como a dona Ivone que me levava almoço, o povo da Tintex, que também me ajuda com o almoço e me cede o banheiro para tomar banho, além de lugar para eu lavar minhas roupas. E agora, com a ajuda que o Professor Antonio, recuperei a esperança e a vontade de viver. Consegui os cartões da Saúde, que nunca pensei que ia ter, já vou começar meu tratamento no dentista, e vou ter meus documentos, isso é muita alegria”, finalizou.

“Além de simpático e bom comunicador, Edmilson tem garra, força de vontade e determinação para recomeçar, porque a vida é feita de recomeços”, completou o secretário municipal de Governo, Robson Fontes.