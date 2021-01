Morador de Nova Odessa ganha carro no sorteio ParkCity Sumaré

A promoção Natal 2020 Shopping ParkCity Sumaré aconteceu de 14 de novembro a 31 de dezembro de 2020, tendo um total de mais de 41 mil cupons depositados na urna.

Para participar da promoção e concorrer ao carro 0km, o cliente deveria juntar R$150 em compras para ter direito a 1 cupom, sendo que as trocas realizadas de segunda a sexta-feira e compras realizadas no supermercado Savegnago davam direito a cupons em dobro.

Na última quarta-feira (6/1), às 10h, na praça de alimentação, foi realizado o sorteio do Ford Ka SE 0 km que contemplou o José Rubens Roveri, morador de Nova Odessa. O sr. José, contou com a sorte para iniciar o ano de 2021 com um carro 0km na garagem, visto que participou da campanha com apenas 2 cupons, gerados por 1 compra na loja Renner.

“Quando me ligaram para dar a notícia que eu fui ganhador do carro, não acreditei, pensei que poderia ser alguém tentando aplicar um golpe”, disse o Sr. José. “A ficha só caiu, quando minha neta me ligou chorando de emoção, pois viu a divulgação nas redes sociais do shopping com o meu nome”, completou.