Monte Verde é o destino ideal pra curtir o 7 de setembro

Que tal programar uma viagem para um destino ao mesmo tempo rústico e charmoso nesse feriado de Independência do Brasil? Estamos falando de Monte Verde (MG). Esse distrito de Camanducaia tem um dos climas mais puros da região Sudeste. E, nessa época de transição entre o inverno e a primavera, as montanhas que cercam Monte Verde oferecem clima ameno ao anoitecer além de bons passeios junto à natureza.

O friozinho das montanhas, o clima aconchegante, um bom vinho e uma gastronomia diversificada, tudo isso em meio a uma paisagem exuberante, são uma boa pedida, certo? Então, prepare as malas!

Monte Verde fica a 166 km de São Paulo e a 480 km de Belo Horizonte. Para chegar lá, siga pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) até a cidade de Camanducaia (saída 918) e, de lá, acompanhe as placas de sinalização. São mais 30 km de estrada asfaltada até atingir o portal da cidade e a principal avenida da vila.

A boa pedida, claro, é namorar em frente à lareira, saboreando o típico fondue da região. Mas o destino também possui várias opções de lazer, principalmente as ligadas ao turismo ecológico.

Entre as atrações imperdíveis para o feriado de 7 de setembro estão:

Fazenda Radical

Um convite a sair da rotina em meio ao verde da Serra da Mantiqueira, a Fazenda Radical oferece atrações para a família inteira, desde atividades como arvorismo, cavalgada e arco e flecha até opções mais radicais, como tirolesa – a maior do distrito, com 1050 metros de extensão -, passeio de quadriciclo e parede de escalada.

Trilha da Pedra Redonda

Passeio mais visitado de Monte Verde, a Trilha da Pedra Redonda, que fica dentro do parque Verner Grinberg, conta com um mirante no meio e baixo grau de dificuldade em relação às demais da região.

Parque Oschin

Com natureza exuberante, o Parque Oschin é outra opção de turismo de natureza em Monte Verde. Construído em uma reserva florestal particular, o local oferece atrativos como: o Caminho das Hortênsias, com gigantes araucárias e xaxins centenários, Cascata da Olívia, Gruta do Ian, Lago da Nalu e playgrounds com brinquedões que vão garantir a diversão da criançada.

Bar de Gelo

Se a ideia é curtir o frio em Monte Verde, nada melhor do que visitar o Ice Bar, que oferece a oportunidade de tomar um drink a -15ºC. O local, todo feito de gelo, já chama a atenção por si só, rendendo boas fotos em um clima congelante.

Avenida Monte Verde

Reunindo as principais opções gastronômicas e de compras de Monte Verde, a avenida principal, que leva o nome do distrito, é cenário do roteiro tanto durante o dia, quanto à noite. Seja para registrar as baixas temperaturas no termômetro local, compras os produtos típicos nas lojinhas das galerias ou se deliciar com as iguarias da vila.

Agora, além de encontrar diversas opções de bares e restaurantes que oferecem desde o típico cardápio mineiro até os famosos festivais de fondues, massas e delícias alemãs, o endereço conta com um novo atrativo que fica por conta da decoração: a pintura bauer. O projeto realizado pela MOVE começou pelos bancos da avenida principal, que ganharam contornos e cores típicos da técnica, que significa “Pintura de Camponês” e é original da Alemanha.

ONDE FICAR

Pousada Pedras e Sonhos

A Pousada Pedras e Sonhos é cercada por enorme área verde preservada e oferece uma das mais espetaculares vistas dos seus cinco chalés decorados no estilo minimalista, com hidromassagem, persianas automáticas, frigobar, lareira, TV a cabo, aquecimento central e isolamento térmico-acústico. Na propriedade, há jardim de inverno panorâmico, trilhas pela Mata Atlântica, a exclusivíssima Casa da Pedra, com trilha e bosque privativo, deck para pequenos eventos e o restaurante Café com Arte, que serve café da manhã em estilo colonial e cardápio internacional.

Pousada Jardim da Mantiqueira

A Pousada Jardim da Mantiqueira tem como conceito principal conectar os clientes com a natureza: observar uma infinidade de pássaros, borboletas ou esquilos e, à noite, admirar as milhares de estrelas do intenso céu azul, nas enormes e panorâmicas varandas das suítes, que se projetam no espetacular bosque de araucárias e bromélias. Por pequenas alamedas arborizadas, chega-se aos privativos e bem decorados chalés, cercados de muito verde, com jardins coloridos.