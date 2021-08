Monstro marinho encontrado em praia

Já imaginou você estar caminhando pela praia e encontrar um crânio gigante de um animal que você não conhece, e foi exatamente isso que policiais encontraram. Vamos conferir o que já foi encontrado nas praias.

MOTOCICLETA

No ano de 2012 um americano chamado Peter Mark fez uma descoberta na ilha de Graham localizada na província da Colúmbia Britânica, oeste do Canadá. O rapaz encontrou um contêiner e dentro havia algo que surpreendeu a ele e a todos. Ao abrir o contêiner se deparou com uma moto Harley-Davidson, Mark notou que havia uma placa na moto e após rastrear a placa encontrou Ikio Yokohama que costumava mantê-la no Japão. Após considerar as opções de envia-la de volta para seu dono, Yokohama decidiu que a moto deveria ficar exposta no museu da Harley-Davidson nos Estados Unidos como homenagem a todos que se foram devido ao Tsunami no Japão.

CRÂNIO GIGANTE

Já imaginou você estar caminhando em uma praia tranquilamente e de repente se depara com um crânio gigantesco de algum animal que você nunca viu em sua vida? Foi o que aconteceu com a polícia de Island Beach State Park em Nova Jersey. No dia 31 de maio de 2021 enquanto as autoridades patrulhavam a praia encontraram o crânio gigante que tinha nele algo que se assemelhava a uma pinça no lugar da boca, levando isso em conta pensaram que poderia ser a cabeça de um pterodátilo um extintos a 66 milhões de anos. Após diversas pesquisas foi revelado que na verdade o crânio gigante pertencia a uma baleia. Sabe de quem eu ficaria com medo? do animal que devorou essa baleia.

NAVIO DE PESCA

Entre os objetos arrastado pelo Tsunami em 2012 está um dos mais visíveis um navio fantasma que foi avistado pela primeira vez no dia 23 de março de 2012 o navio fantasma foi localizado na costa da Colúmbia Britânica, o navio foi avistado deslizando à deriva sobre as águas próximo a praia, o navio pesqueiro de 50 metros estava representando perigo para outras embarcações, ao notarem que não seria possível restaurar o navio decidiram então que o melhor seria afunda-lo para evitarem que ele ocasionasse algum tipo de acidente.

MINA MARINHA

Outro objeto que aparentemente não deveria estar em uma praia foi encontrado por policiais enquanto faziam uma patrulha pelo local. O dispositivo de origem militar estava em uma praia localizada no condado da Flórida. O arte fato foi encontrado no domingo dia quatro de Abril, o dispositivo era usado para treinamento da marinha e estava preso no fundo do mar, após se desprender do local que estava as ondas levaram a mina até a praia fazendo com que parte do local ficasse isolado durante toda a investigação, após todos procedimentos o objeto foi recolhido pelas autoridades responsáveis.

OLHO GIGANTE

Para completar nossa lista de coisas estranhas e bizarras já encontradas em praias vamos falar sobre um globo ocular que foi encontrado em uma praia localizada também na Flórida, Estados Unidos. O globo ocular media cerca de 10 centímetros, no início das investigações ainda era um mistério para os pesquisadores que não conseguiam dizer ao certo de que animal pertencia. O olho que foi encontrado por um homem enquanto passeava pela praia de Pompano Beach o globo ocular foi entregue a especialistas que creem que o olho pertencia a uma lula gigante.

Iae aventureiro qual dos objetos do vídeo você achou mais incrível? Conta pra mim nos comentários.

Eu fico por aqui e até a próxima.

LINK DO VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OHf6wN-zfWI