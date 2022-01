Monitoramento remoto de climatização: economia à base da tecnologia

A climatização é um dos principais ativos a serem gerenciados quando se trata de estruturas comerciais, como hotéis, hospitais, academias e demais estabelecimentos, uma vez que, como qualquer equipamento, requer manutenção preventiva constante. Afinal, é de interesse tanto das empresas quanto dos clientes que o ar se mantenha fresco e limpo. Além disso, há normas e leis que responsabilizam o gestor que não estiver com a manutenção do aparelho adequada.

O prazo entre manutenções varia de acordo com o tipo de atividade do estabelecimento, por exemplo, em academias onde as impurezas acumulam-se mais rapidamente devido à movimentação das pessoas, a limpeza dos filtros deve ser mensal, já em lojas, pode ser trimestral. É importante lembrar que existem diferenças entre manutenção de limpeza e técnica. A manutenção de limpeza é mais barata, dada a simplicidade, em relação à análise técnica necessária para manutenção de peças e componentes.

Pensando em reduzir valores de serviços de manutenção, o mercado já disponibiliza sistema de monitoramento remoto, que dispensa a necessidade de contratar técnicos para avaliar os equipamentos. O trabalho de monitoramento acontece por meio de softwares que identificam detalhadamente o desempenho de cada parte do aparelho, agilizando o serviço de manutenção. Dessa maneira, o técnico é enviado com o diagnóstico já conhecido para sanar um problema pontual.

Para melhor aproveitamento do serviço, é importante comprar sempre equipamentos do mesmo fabricante e que não exijam muita exclusividade para adquirir peças de manutenção. Outra dica é manter em estoque a maioria de peças que costumam ser avariadas, como sensores, placas, pressostato e fluídos refrigerantes.

Os principais procedimentos que devem ser feitos na manutenção são a troca do compressor e do fluido de refrigeração, que são como o coração e o sangue da máquina e responsáveis pelo maior custeio. É justamente essa manutenção que a supervisão remota consegue adiar, pois está sempre monitorando os equipamentos e conferindo o desempenho do compressor e o possível vazamento de fluído.

A supervisão é feita ao observar as variáveis de temperatura, e nas primeiras altas de temperatura já é possível identificar e corrigir problemas no compressor, evitando troca desnecessária dessa peça, que chega a custar o preço do equipamento novo. O serviço também evita a utilização de manutenção nociva, que seria manejar a máquina desnecessáriamente para identificar o problema. Além disso, o abre e fecha dos equipamentos pode comprometer algumas peças, como parafuso e vedação do plástico.

Por fim, essa manutenção remota prevê economia de 30% no gasto geral com climatização, além de garantir o melhor desempenho do ar-condicionado e menos trocas de peças. A tendência é a redução de técnicos no local para descobrir falhas e ao mesmo tempo aumentar a qualificação desse profissional para atender os problemas identificados pelos sistemas remotos.

*Leandro Solarenco é engenheiro, especialista em projetos e master coach, CEO da Vetor Frio & Clima, empresa especializada em ar condicionado para negócios, oferendo projetos, instalação e manutenção, as levando do nível Start ao Premium, e da ProHound, startup focada em manutenção 4.0 ao oferecer automação para redução de consumo de energia, gestão em tempo real de operações, manutenção automática, controle de qualidade de ar e monitoramento de temperatura e umidade neste mesmo segmento.